На Украине кремирован и тайно захоронен испанский наёмник ВСУ Перес Родригес с позывным Шакал. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Считавшийся пропавшим без вести испанский наёмник Перес Родригес был кремирован на Украине и захоронен без указания персональных данных», — говорится в сообщении.

Подобный порядок, по словам собеседника агентства, связан с неформальными договорённостями между Киевом и рядом стран Европейского союза. Отмечается, что европейские власти, как утверждается, стараются избегать публичного освещения подобных похорон из-за риска общественных протестов.

Сообщается, что Родригес с 2024 года находился на Украине и участвовал в боевых действиях, однако значительную часть времени проводил в тыловых подразделениях. Он был ликвидирован в Харьковской области в возрасте 45 лет. Утверждается также, что перед отправкой он оформлял документы о службе в военно-морских силах Испании, что требовалось для получения повышенного денежного содержания. Жил он продолжительное время в Харькове и, как отмечается, обладал специальным пропуском, выданным Национальной гвардией, позволявшим свободно перемещаться по территории Украины.

Ранее в Харьковской области были поражены подразделения украинских войск и объекты Национальной гвардии. Ключевые координаты для ударов удалось получить благодаря мобильному устройству одного из иностранных наёмников. Колумбийский участник конфликта Уильям-Андрес Гальего Ороско передал российской стороне телефон испанского наёмника Переса Родригеса с позывным Шакал.