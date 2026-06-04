Несколько облаков плазмы сольются в гигантский поток: Учёные предупредили о мощном геомагнитном ударе

Вечером 4 июня Земля может попасть под воздействие сильной и затяжной магнитной бури. Её классифицируют как уровень G3. Причиной станет приход сразу нескольких облаков солнечной плазмы, выброшенных после серии мощных вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Прогноз магнитных бурь. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

По данным специалистов, взрывы на светиле произошли 3 июня с интервалом около десяти часов. Ожидается, что потоки вещества объединятся прямо в космосе в единую структуру гигантских размеров. Более поздние выбросы догонят ранние облака плазмы, сформировав своеобразную волну протяжённостью примерно 200 миллионов километров.

Вероятность того, что это образование пройдёт мимо Земли, крайне мала. Поэтому геомагнитные возмущения считаются практически неизбежными.

Вероятность магнитных бурь. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Буря третьего уровня относится к категории сильных, но рекордной не является. Аналогичное явление уже фиксировали в марте этого года. Ещё более мощное возмущение уровня G4 наблюдалось в январе.

Если прогноз сбудется, предстоящее событие может войти в число самых сильных в 2026 году. Буря максимального, пятого уровня в последний раз накрывала планету в мае 2024 года. Тогда она стала крупнейшей за последние два десятилетия.

Ранее Life.ru писал, что на Солнце произошло редкое «чёрное» явление: вспышка разорвала облако нейтрального водорода, которое почти непрозрачно для излучения, и часть этого облака достигло Землю сегодня ночью. Учёные подчеркивают, что подобный обмен материей между светилом и нашей планетой происходит далеко не впервые.