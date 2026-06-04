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Трагедия в Старобельске
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Регион
4 июня, 07:52

В ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

В Луганской республиканской клинической больнице остаётся одна студентка, пострадавшая при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая. Ещё одного тяжело раненого пациента перевели на лечение в Москву. Об этом журналистам сообщил и. о. заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов.

«В настоящее время в нашем медучреждении остаётся на лечении одна девушка», — сказал он.

Второй пострадавший — тяжело раненый студент — находился в крайне тяжёлом состоянии сразу после поступления. После стабилизации состояния его перевели для дальнейшего лечения в московский Национальный медицинский центр хирургии имени Пирогова.

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Ранее сообщалось, что родители ребёнка из Старобельска, погибшего при ударе по колледжу, отказались от общения с представителями Международного комитета Красного Креста. Сотрудники МККК прибыли на место трагедии совместно с региональным отделением Красного Креста и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником.

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Милена Скрипальщикова
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