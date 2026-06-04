В Нижнем Новгороде ночью отразили атаку 25 БПЛА, пострадавших нет

В Нижнем Новгороде и районах области ночью была отражена атака беспилотников, в ходе которой силы ПВО уничтожили 25 БПЛА. Об этом сообщили глава города Юрий Шалабаев и губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня ночью на территории большого Нижнего Новгорода была отражена атака БПЛА», — написал Шалабаев в своём Telegram-канале.

Места падения обломков тщательно проверены специалистами. Фрагменты сбитых аппаратов, как уточняется, не повредили объекты городской инфраструктуры. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. Цели были обнаружены и ликвидированы дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами области.