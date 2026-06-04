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4 июня, 08:09

«Естественная вакцина»: Терапевт объяснила, почему дети едят козявки

Врач Юсупова: Привычка есть козявки у детей — исследовательский инстинкт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

У поедания козявок (мукофагии) есть медицинское объяснение. У детей это просто исследовательский рефлекс, когда мозгу нужно попробовать своё тело на вкус, рассказала РИАМО терапевт Алена Юсупова.

«Существует гипотеза, поддерживаемая рядом иммунологов: носовая слизь работает как фильтр, задерживая бактерии и вирусы. Попадая в пищеварительный тракт, эти ослабленные патогены могут действовать как своеобразная естественная вакцина, тренируя иммунитет», — пояснила врач.

У взрослых привычка чаще имеет неврологическую природу. Это неосознанный антистрессовый ритуал — из той же серии, что и привычка грызть ногти. В моменты сильной тревоги такое автоматическое действие создаёт у мозга кратковременную иллюзию спокойствия. В тяжёлых случаях — это прямой симптом ОКР.

Сама слизь для желудка безвредна, предупредила Юсупова. Основная угроза в другом: грязными пальцами можно занести стафилококковую инфекцию прямо на повреждённую слизистую носа.

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Ранее врач рассказала, почему во время поездки в отпуск на машине хочется постоянно устраивать себе перекусы из фастфуда. При этом она посоветовала брать в дорогу баночки с телятиной и крольчатиной, продающиеся в отделе с детским питанием.

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Владимир Озеров
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