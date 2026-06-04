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Регион
4 июня, 08:04

Из-за прорыва дамбы в двух районеах Кубани эвакуировали жителей

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Славянском и Крымском районах Краснодарского края произошли незначительные прорывы дамб, в результате подтоплены сельхозугодия, но для жителей угрозы нет. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодия. При этом подтоплений домовладений нет. Угрозы жителям нет. Уровень воды в реках начал снижаться», — говорится в сообщении.

При этом жителей в обоих районах эвакуировали заблаговременно, при объявлении угрозы. Из Крымского района в пункте временного размещения находятся 39 человек, из Славянского — 17 человек.

Сейчас около 500 человек и 62 единиц техники ликвидируют ЧС и укрепляют дамбу. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте работает министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный.

Власти перекрыли трассу под Томском из-за прорыва дамбы
Власти перекрыли трассу под Томском из-за прорыва дамбы

А в конце мая из-за обильных осадков, обрушившихся на Дагестан, в районе населённого пункта Ахты оказалась разрушена габионная дамба протяжённостью 100 метров. Ещё столько же защитных сооружений находится на грани обрушения. Но непосредственной опасности для автомобильной трассы и местных жителей в настоящий момент нет.

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Александра Вишнякова
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