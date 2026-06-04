Активный спортсмен и пилот S7 погиб после попытки задержать дыхание под водой

Пилот S7 погиб на тренировочной базе в Подмосковье. Трагедия произошла во время попытки установить рекорд по задержке дыхания под водой, пишет Mash.

Инцидент случился в Домодедово. Именно там проходят переобучение сотрудники гражданской авиации.

По имеющимся данным, 36-летний новосибирец Андрей К. ушёл под воду, задержал дыхание и потерял сознание. На поверхность его достали уже без признаков жизни.

Мужчина вёл активный образ жизни. Он занимался прыжками с парашютом, бегом и плаванием.

Также летчик посещал тренажёрный зал. Судя по этим данным, он серьёзно относился к физической подготовке.

Иных подробностей о случившемся пока нет.

Ранее российский турист погиб в Аджарии, сорвавшись у подножия пятидесятиметрового водопада в муниципалитете Кеда. Речь идёт о популярном среди отдыхающих месте. По предварительным данным, мужчина утонул.