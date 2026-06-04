Активный спортсмен и пилот S7 погиб после попытки задержать дыхание под водой
Предположительно, погибший пилот. Обложка © Telegram / Mash
Пилот S7 погиб на тренировочной базе в Подмосковье. Трагедия произошла во время попытки установить рекорд по задержке дыхания под водой, пишет Mash.
Инцидент случился в Домодедово. Именно там проходят переобучение сотрудники гражданской авиации.
По имеющимся данным, 36-летний новосибирец Андрей К. ушёл под воду, задержал дыхание и потерял сознание. На поверхность его достали уже без признаков жизни.
Мужчина вёл активный образ жизни. Он занимался прыжками с парашютом, бегом и плаванием.
Также летчик посещал тренажёрный зал. Судя по этим данным, он серьёзно относился к физической подготовке.
Иных подробностей о случившемся пока нет.
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