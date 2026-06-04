Константинов назвал удары ВСУ по Крыму местью за антифашизм и выбор 2014 года

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал ночные удары Вооружённых сил Украины по Симферополю и Севастополю. По его мнению, это месть за антифашизм крымчан и их выбор в 2014 году.

«Мы всегда знали, что они хотят нас убивать. За наш антифашизм, за наш выбор 2014 года. Это ведь они сказали: Крым будет или украинским, или безлюдным. Первое «или» ими давно отброшено, они прекрасно осознают, что украинским Крым никогда не станет. Вот и бьют по нам всем, что только предоставят им западные хозяева», — написал спикер крымского парламента.

Константинов добавил, что покончить с этой угрозой можно только одним способом — победив фашизм в соседней стране.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд Азовское — Керчь, в результате чего погиб один человек и ещё трое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. На месте работают экстренные службы, власти выразили соболезнования и пообещали поддержку пострадавшим и семьям погибшего.