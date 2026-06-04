Минфин РФ рассчитывает на пополнение ФНБ по итогам года

Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен по итогам 2026 года, на это рассчитывает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Да, по итогам этого года. Всё будет зависеть от конъюнктуры, но в целом мы надеемся, что мы накопим, подкопим», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.