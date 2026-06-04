Минфин РФ рассчитывает на пополнение ФНБ по итогам года
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Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен по итогам 2026 года, на это рассчитывает глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Да, по итогам этого года. Всё будет зависеть от конъюнктуры, но в целом мы надеемся, что мы накопим, подкопим», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.
Напомним, что на 1 октября 2025 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) составлял 13,2 трлн рублей — это 5,9% от прогнозируемого ВВП страны. Такие данные приводил Минфин.
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