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Регион
4 июня, 08:24

Минфин РФ рассчитывает на пополнение ФНБ по итогам года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен по итогам 2026 года, на это рассчитывает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Да, по итогам этого года. Всё будет зависеть от конъюнктуры, но в целом мы надеемся, что мы накопим, подкопим», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

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Напомним, что на 1 октября 2025 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) составлял 13,2 трлн рублей — это 5,9% от прогнозируемого ВВП страны. Такие данные приводил Минфин.

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Александра Вишнякова
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