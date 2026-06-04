Спецназ ВМФ РФ получил ударные FPV-дроны для борьбы с безэкипажными катерами

Спецподразделения ВМФ России получили на вооружение ударные FPV-дроны. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Известия».

Беспилотники уже применяют на учениях в частях по противодействию подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС).

Бывший командир такого спецотряда, депутат калининградского заксобрания Алексей Мендрик отметил, что с помощью FPV-дрона безэкипажный катер (БЭК) уничтожить гораздо легче, чем из пулемёта.

«Причём можно это сделать на большем расстоянии», — добавил он.

Ранее в России разработали зенитную артиллерийскую систему «Цитадель», способную перехватывать различные типы дронов с использованием «умных» боеприпасов. Комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 миллиметров создан для круглосуточной защиты стационарных объектов от ударов дронов противника.