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4 июня, 09:04

Спецназ ВМФ РФ получил ударные FPV-дроны для борьбы с безэкипажными катерами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Спецподразделения ВМФ России получили на вооружение ударные FPV-дроны. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Известия».

Беспилотники уже применяют на учениях в частях по противодействию подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС).

Бывший командир такого спецотряда, депутат калининградского заксобрания Алексей Мендрик отметил, что с помощью FPV-дрона безэкипажный катер (БЭК) уничтожить гораздо легче, чем из пулемёта.

«Причём можно это сделать на большем расстоянии», — добавил он.

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Ранее в России разработали зенитную артиллерийскую систему «Цитадель», способную перехватывать различные типы дронов с использованием «умных» боеприпасов. Комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 миллиметров создан для круглосуточной защиты стационарных объектов от ударов дронов противника.

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