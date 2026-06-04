Главу музея-заповедника «Царицыно» Фокину назначили директором Парка Горького

Елизавета Фокина, возглавляющая московский музей-заповедник «Царицыно», назначена новым директором московского Парка Горького. Соответствующую информацию передали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Ведомство удовлетворило просьбу прежнего руководителя Елены Лупиной, которая покинула должность по состоянию здоровья. Она возглавляла парк с апреля 2022 года. Фокина продолжит курс на масштабное обновление территории, начатый предшественницей.

«Парк Горького — это не просто общественное пространство, а один из ключевых символов современной Москвы, это точка притяжения для миллионов москвичей и гостей столицы, где формируется образ города как комфортного и культурно насыщенного мегаполиса. Сегодня он проходит этап масштабного обновления и преображения. Развитие такого масштабного и значимого для жителей столицы объекта со своей богатой историей — это очень интересная для меня и вдохновляющая задача», — цитирует пресс-служба Фокину.

Новый директор имеет за плечами более 20 лет стажа в сфере культуры. Под её руководством музей-заповедник «Царицыно» нарастил ежегодную посещаемость почти в 4,5 раза, а парковая территория стала принимать до 12,5 миллиона человек в год. Фокина отмечена рядом профессиональных наград и благодарностями мэра.

Ранее в Курске на месте заброшенного советского парка «Солнышко» торжественно открыли новое общественное пространство «Парк молодёжи». Обновлённую территорию за Дворцом молодёжи запустили в День защиты детей. В день открытия площадка сразу приняла «Фестиваль Движения Первых» с активностями для детей и подростков. Глава региона Александр Хинштейн наградил победителей областного этапа «Зарницы 2.0» и вручил им путёвки на следующий этап соревнований.