Россияне бросились выпрямлять члены в клиниках, жертвуя размером

Спрос на интимную пластику без медицинских показаний в России вырос примерно на 40% за два года: мужчины всё чаще обращаются за коррекцией формы полового органа. Чаще всего пациенты — 30–50 лет, успешные в карьере, с завышенными представлениями о внешности. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Среди самых частых вмешательств — инъекции филлеров и гиалуроновой кислоты, обрезание и коррекция уздечки. Выпрямление проводится за сумму около 400 тысяч рублей. Некоторые объясняют выбор заботой о партнёрше, другие приносят фото желаемого результата, заработав комплексы после просмотра порнофильмов.

Хирурги предупреждают: при устранении изгиба удаляют ткань — обычно 1–3 см, в худших случаях до 20% длины. Операция повышает риск рубцовых изменений и нарушения кровообращения, что может повлиять на эрекцию. При искривлении менее 60° врачи советуют воздержаться от хирургии — риск превысит выгоду.

Ранее Life.ru писал, что в США начали набирать добровольцев для увеличения пениса с помощью жира умерших людей. Перед применением биоматериал очищается по строгим протоколам безопасности, а также лишается донорской ДНК для предотвращения отторжения.