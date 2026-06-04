«Жалко болельщиков»: Экс-тренер сборной России назвал цены на билеты ЧМ-2026 беспределом

Игорь Корнеев, прежде возглавлявший российскую национальную команду по футболу, выступил с критикой высоких цен на билеты и визы для болельщиков, желающих посетить чемпионат мира 2026 года. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«То, что они сделали с билетами — это вообще беспредел. Ценники просто огромные. Для кого делается чемпионат мира — вообще непонятно… Чтобы какая-то страна заработала или ФИФА заработала? Жалко болельщиков», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Экс-тренер также обратил внимание на необходимость оформления дорогих виз для поездки в североамериканские страны.

ФИФА, тем временем, начала расследование по делу о продаже проездных документов. Добавим, что российская сборная на турнир не попала — соответствующее решение приняла международная федерация. Чемпионат мира запланирован на период с 11 июня по 19 июля.

Ранее Life.ru писал, что суперкомпьютер Opta назвал главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года сборную Испании с шансами 16,1%, второе место заняла Франция (13%), а третье — Англия (11,2%). Действующий чемпион Аргентина получила 10,2% на сохранение титула, тогда как для 28 сборных вероятность победы оценили менее чем в 1%.