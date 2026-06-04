На Эвересте спустя 6 дней нашли выжившего гида, которого бросила группа
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Непальский гид-шерпа Дава найден живым после шести дней одиночества в смертельно опасном ледопаде Кхумбу на Эвересте. О поразительной истории спасения сообщила газета Kathmandu Post со ссылкой на агентство 8K Expeditions.
«Его обнаружили, когда он медленно сползал вниз по ледопаду. Это по-настоящему поразительный случай», — говорится в сообщении.
Гид получил обморожение пальцев. Из базового лагеря его немедленно отправили самолётом на лечение в столицу Непала Катманду. Что именно помогло ему выжить в ледовой ловушке, пока не уточняется.
Напомним, что Дава пропал 29 мая, когда сопровождал польского восходителя. Его бросили, когда он отстал от группы при спуске с вершины. Это произошло в тот момент, когда польский клиент отказался от восхождения из-за обморожения, полученного на Южном перевале. Они договорились немедленно спускаться. Иностранец шёл впереди, следуя за остальной группой ко второму лагерю. Все благополучно ушли вниз, а Дава задержался в районе лагеря III и до пункта назначения так и не добрался. Представитель компании-организатора Himalayan Traverse признал, что проводника ждали до последнего, но он не появился.
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