На Эвересте спустя 6 дней нашли выжившего гида, которого бросила группа

Гид получил обморожение пальцев. Из базового лагеря его немедленно отправили самолётом на лечение в столицу Непала Катманду. Что именно помогло ему выжить в ледовой ловушке, пока не уточняется.

Напомним, что Дава пропал 29 мая, когда сопровождал польского восходителя. Его бросили, когда он отстал от группы при спуске с вершины. Это произошло в тот момент, когда польский клиент отказался от восхождения из-за обморожения, полученного на Южном перевале. Они договорились немедленно спускаться. Иностранец шёл впереди, следуя за остальной группой ко второму лагерю. Все благополучно ушли вниз, а Дава задержался в районе лагеря III и до пункта назначения так и не добрался. Представитель компании-организатора Himalayan Traverse признал, что проводника ждали до последнего, но он не появился.