Около 500 авто стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

На автоподходах к Крымскому мосту по состоянию на 12:00 по мск наблюдается значительное скопление транспорта: 500 автомобилей ожидают проезда. Причиной задержки является ручной досмотр, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Со стороны Тамани в очереди стоят 302 машины, время ожидания достигает часа. Со стороны Керчи – 198 транспортных средств, с ожиданием около часа. Напомним, движение по мосту было временно остановлено с раннего утра (с 02:37 до 09:46 мск).

До этого в Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал по маршруту Азовское — Керчь. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате удара один человек погиб, ещё трое получили ранения.