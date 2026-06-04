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4 июня, 09:39

Около 500 авто стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

На автоподходах к Крымскому мосту по состоянию на 12:00 по мск наблюдается значительное скопление транспорта: 500 автомобилей ожидают проезда. Причиной задержки является ручной досмотр, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Со стороны Тамани в очереди стоят 302 машины, время ожидания достигает часа. Со стороны Керчи – 198 транспортных средств, с ожиданием около часа. Напомним, движение по мосту было временно остановлено с раннего утра (с 02:37 до 09:46 мск).

Крымская железная дорога приостановила движение части поездов
Крымская железная дорога приостановила движение части поездов

До этого в Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал по маршруту Азовское — Керчь. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате удара один человек погиб, ещё трое получили ранения.

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Наталья Демьянова
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