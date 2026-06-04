«Успела оттащить»: В Анапе пенсионер перепутал педали и чуть не сбил ребёнка

В Анапе женщина спасла сына от наезда автомобиля, которым управлял пожилой водитель. Об этом она рассказала 360.ru, а очевидец сняла произошедшее на видео.

В Анапе женщина спасла сына от наезда автомобиля. Видео © 360.ru

Мать с ребёнком выходили из подъезда. Пенсионер, по её словам, сначала задел припаркованную машину, затем перепутал педали и рванул вперёд. Женщина успела оттащить сына, но автомобиль раздавил его велосипед и врезался в столб, поддерживающий козырёк.

«Мы выходили из подъезда, и я услышала, что он зацепил машину, но не придала значения. Он газанул вперёд, и я успела ребёнка оттащить, а он проехался по велосипеду. Слава богу, всё обошлось», — рассказала пострадавшая.

Водитель был в шоке, у него, вероятно, подскочило давление. На место вызвали ДПС. Родственники пенсионера извинились и оплатили новый велосипед. Женщина не стала писать заявление, но она считает, что за руль этот мужчина больше не сядет.

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