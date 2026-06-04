«Стало плохо в бассейне»: В S7 Airlines прокомментировали смерть пилота во время переподготовки

Авиакомпания S7 прокомментировала гибель своего сотрудника — пилота, который проходил плановую переподготовку на другой тип воздушного судна на территории тренировочного комплекса в Домодедово. Об этом авиаперевозчик сообщил Life.ru.

Во время обучения пилот находился на территории тренировочного комплекса, где проходил плановую переподготовку. В свободное от занятий время он занимался плаванием и вечером находился в бассейне.

По данным компании, в какой-то момент ему стало плохо. На место была вызвана бригада скорой помощи, проведены реанимационные мероприятия, однако медики констатировали смерть.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Авиакомпания оказывает всю необходимую поддержку семье погибшего», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что пилот авиакомпании S7 погиб на тренировочной базе в Подмосковье во время занятий по задержке дыхания под водой. 36-летний житель Новосибирска Андрей К. ушёл под воду, после чего попытался максимально долго задерживать дыхание и потерял сознание.