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Регион
4 июня, 10:42

Зеленский подписал закон о ритуале прощания с погибшими бойцами ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Владимир Зеленский утвердил новый закон, касающийся воинских почестей. Документ систематизирует и упорядочивает ритуал прощания с погибшими бойцами ВСУ.

Как сообщает сайт Верховной Рады, законопроект (№15029) вносит изменения в «Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых сил Украины». Документ с подписью Зеленского вернулся в парламент в четверг.

Теперь прощание с военнослужащими будет проходить по единому образцу по всей стране. Это касается торжественных церемоний, отдания воинских почестей и сопровождения тел погибших к месту захоронения.

Ранее эти процедуры различались в зависимости от региона и командования. Нововведение призвано устранить разночтения и гарантировать уважительное отношение к каждому погибшему бойцу.

В офисе Зеленского также подчеркнули, что закон усиливает статус воинских ритуалов и закрепляет право семьи на достойные проводы.

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Ранее Life.ru писал, что в Сумской области из-за переполненности кладбищ возникла практика двойных захоронений: в свежие могилы украинских солдат дополнительно хоронят убитых в криминальных разборках местных жителей. Местная полиция планирует установить системы видеонаблюдения, чтобы предотвратить осквернение захоронений, участившееся из-за мести родственников насильно мобилизованных.

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Дарья Денисова
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