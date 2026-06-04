Фиктивные браки и пустые счета: На Урале задержали банду, обдиравшую бойцов СВО до нитки

В Свердловской области задержаны подозреваемые в серии мошенничеств в отношении участников СВО. Фигуранты получали доступ к выплатам военнослужащих через фиктивные браки и другие схемы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На Урале задержали группу, подозреваемую в хищении выплат участников СВО. Фото © Telegram / Baza

Следствие считает, что жители региона убеждали мужчин подписывать контракты на военную службу, используя различные предлоги и обещания. После оформления документов злоумышленники, по версии правоохранителей, получали контроль над банковскими счетами потерпевших и распоряжались поступавшими туда средствами.

Для реализации схемы также использовались фиктивные браки. Такой статус впоследствии позволял претендовать на положенные военнослужащим выплаты. Один из пострадавших согласился заключить контракт после обещаний службы вдали от зоны боевых действий. В результате с его счетов было похищено не менее 3,8 млн рублей.

Ещё один мужчина, как утверждается, лишился около 2,3 млн рублей. По оперативным данным, количество аналогичных случаев может превышать два десятка. Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Суд отправил их под арест. Ещё одна фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Во время обысков правоохранители обнаружили оружие, поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета, фальшивую печать миграционной службы и орден Мужества участника СВО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Один из задержанных во время следственных действий попытался нанести себе ножевое ранение, рассчитывая попасть в больницу.

Ранее на Камчатке жертвами мошенников стали три женщины, потерявшие сыновей в зоне СВО. Общий ущерб от действий аферистов превысил 21 миллион рублей. Все случаи были зафиксированы в мае 2026 года в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и селе Паратунка. Неизвестные связывались с пенсионерками по телефону и представлялись сотрудниками военного комиссариата.