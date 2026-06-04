Женщины, стресс и «трудная судьба»: Невролог объяснил, для кого опаснее ожидаемый сегодня магнитный шторм

Сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3 ожидается вечером 4 июня. На этом фоне врач-невролог Рустем Гайфутдинов объяснил, кто может тяжелее переносить такие периоды и как снизить нагрузку на организм. По словам собеседника Life.ru, в группе риска прежде всего находятся метеозависимые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто живёт в постоянном стрессе.

Отдельно он выделил россиян с высокой нагрузкой, сложной работой и, как выразился врач, «трудной женской судьбой».

Метеозависимые люди – это, в первую очередь, женщины, у которых трудная работа, много стресса, трудная женская судьба. Кроме того, в группе риска, те, кто страдает хроническими болезнями: гипертония, диабет, висцеральное ожирение. Сюда же можно отнести людей с хроническими неврологическими заболеваниями, такими как эпилепсия, инсульты, и другие болезни Рустем Гайфутдинов врач-невролог

По словам невролога, нагрузку в такие дни испытывают биоритмы и гипоталамус — структура мозга, связанная с работой сердечно-сосудистой системы, обменом веществ и другими жизненно важными процессами. Врач советует в период магнитной бури больше отдыхать и заранее планировать день так, чтобы на него не приходились чрезмерные нагрузки. Особенно это важно для людей, от решений которых зависит безопасность других: диспетчеров, машинистов, сотрудников крупных служб и предприятий.

«Сегодня может быть большее число жалоб и обращений в скорую помощь. Количество обострений различных заболеваний резко возрастает, поэтому надо больше отдыхать, планировать свой день правильно, не допускать чрезмерных нагрузок на нервную систему», — рекомендует врач.

При этом собеcедник Life.ru призывает не паниковать. Людям с хроническими болезнями важно соблюдать привычные назначения, не перегружать нервную систему и обращаться за помощью, если симптомы становятся необычно сильными или опасными.