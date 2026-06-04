Мантуров объяснил критику Лукашенко по утильсбору — она касалась всего ЕАЭС
Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева/POOL, © Life.ru
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров прокомментировал критику Александра Лукашенко в адрес высокого утилизационного сбора в ЕАЭС. По словам чиновника, речь шла не конкретно о России, передает BAZA.
Мантуров ответил на негодование Лукашенко. Видео © Telegram / BAZA
«Это касалось не конкретно России. Например, в Казахстане утильсбор в несколько крат выше, чем в России», — заявил Мантуров.
До этого президент Республики Беларусь возмущался сложившейся ситуацией.
«Ставки утильсбора скоро превысят стоимость самих авто. Зачем мы это делаем, о каком союзе может идти речь?» — негодовал Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критика утильсбора со стороны Александра Лукашенко станет предметом дальнейшей работы, поскольку в Москве уважают позицию белорусского лидера, даже если с ней не согласны. До этого Лукашенко на саммите ЕАЭС отметил, что ставки утильсборов в странах союза «скоро превысят стоимость самих машин».
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