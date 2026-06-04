«Эмоциональная составляющая»: Почему пентхаус Кобзона не продадут за 1 млрд рублей

Риелтор Юлия Юсова назвала реальную стоимость квартиры Иосифа Кобзона. По словам эксперта, рыночная цена жилья, которое вдова певца продаёт за миллиард рублей, в 2–3 раза меньше — 300–500 миллионов.

Даже для уникального пентхауса с большой площадью и престижной локацией миллиард — завышенная сумма. Покупатели в таком бюджете рациональны и внимательно анализируют каждый объект: видовые характеристики, качество дома, ремонт, планировку и приватность.

«Я считаю, что в стоимости объекта присутствует существенная эмоциональная составляющая и определённая премия за историю квартиры, однако рынок не всегда готов оплачивать такую премию в полном объёме», — пояснила Юсова в беседе с «Газетой.ru».

Дом был построен в 1998 году. Сейчас в этом ЖК можно купить меблированную 4-комнатную квартиру площадью 203 кв. метра с видом на Москву-реку за 217,7 млн рублей. Территория огорожена и охраняется, есть КПП и видеонаблюдение.

«Если учесть, что это пентхаус, в котором жил легендарный певец, то цена завышена как минимум в 2–3 раза», — резюмировала риелтор.

На практике такие объекты часто выставляют с запасом для переговоров. Реальная стоимость определяется, когда появляется покупатель, готовый приобрести не просто квадратные метры, а действительно уникальную историю.

Ранее Life.ru рассказывал, что пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за 1 млрд рублей. Недвижимость принадлежит вдове певца. Изначально планировалось создать здесь музей, но теперь она решила продать пентхаус как инвестиционный актив, проводя сделку без публичного освещения и в поиске покупателя.