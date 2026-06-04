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4 июня, 11:38

Автобус с 14 пассажирами опрокинулся на трассе в подмосковном Солнечногорске

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Рейсовый автобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет на ЦКАД в подмосковном Солнечногорске. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Авария случилась на 325-м километре магистрали. По предварительной версии, водитель потерял контроль над управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и завалилась на бок. К счастью, никто из находившихся в салоне граждан за медицинской помощью пока не обращался.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все детали произошедшего. К ликвидации последствий привлечены 25 человек и 9 единиц техники, включая расчёт МЧС. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее сообщалось, что на Фрунзенской набережной в Москве автомобиль Kia не уступил дорогу мотоциклу BMW и протаранил его при левом повороте. Водитель легковушки не предоставил преимущество байку, двигавшемуся во встречном направлении. От столкновения мотоциклист получил травмы и был экстренно доставлен в больницу. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль процессуальную проверку по данному факту.

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Юлия Сафиулина
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