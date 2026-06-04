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4 июня, 11:49

В Подмосковье трёхлетний малыш погиб на питбайке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В одном из закрытых коттеджных посёлков Домодедова во время катания на питбайке погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба СК Росии по Московской области в своём телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, за рулём питбайка находился 11-летний подросток. Во время движения он потерял контроль над техникой, после чего транспорт въехал в уличный турник. От удара трёхлетний пассажир вылетел из сиденья и, упав на землю, получил травмы, несовместимые с жизнью. Маленький мальчик скончался мгновенно.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отмечено в тексте.

Как сообщили в правоохранительных органах, на данный момент криминалисты совместно со следователями уже детально изучили место происшествия. Назначена медицинская экспертиза, которая установит точные причины гибели ребёнка. Правоохранители проводят допросы всех очевидцев и выясняют, какие именно обстоятельства и условия привели к этой трагедии.

В Ленобласти ребёнка переехала машина на глазах у матери
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Ранее Life.ru писал, что в подмосковных Люберцах подросток на электросамокате совершил наезд на 4-летнего ребёнка, который получил различные травмы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.

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Вероника Бакумченко
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