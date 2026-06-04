Первый блин комом: В Раде снова предложили легализовать взрослый контент

В Верховную раду Украины внесли новый законопроект, предусматривающий декриминализацию производства и распространения взрослого контента. Одновременно документ предлагает ужесточить наказание за преступления, связанные с детской порнографией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«После провала Парламентом законопроекта о декриминализации взрослого контента мы провели консультации с различными фракциями и группами. В том числе, чтобы найти позиции, которые могут получить поддержку большинства парламента», — прокомментировал законопроект нардеп Ярослав Железняк.

Авторы документа предлагают существенно усилить ответственность за преступления против детей. Речь идёт, в частности, о производстве, хранении и распространении материалов с детской порнографией, а также других противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

Одновременно законопроект предусматривает декриминализацию взрослого контента, исключив уголовное преследование за его создание и распространение между совершеннолетними лицами. По словам депутата Ярослава Железняка, работа над новой редакцией велась в ускоренном режиме.

Перед внесением инициативы её разработчики провели консультации с представителями различных парламентских фракций и депутатских групп. Как отметил нардеп, такой подход должен повысить шансы документа на получение поддержки большинства депутатов и его дальнейшее принятие парламентом.

Ранее сообщалось, что тема регулирования индустрии взрослого контента на Украине оказалась в центре внимания после расследования о деятельности так называемых «порноофисов». К их покровительству могли быть причастны представители правоохранительных органов.