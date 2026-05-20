Вебкамщицы под погонами: Обыски на руководство Нацполиции Украины навлекло порно

На Украине обыски в Нацполиции были связаны с крышеванием так называемых «порноофисов». Об этом сообщает в соцсети Генпрокуратура страны. В нелегальный бизнес, по версии следствия, были вовлечены чиновники силовых ведомств, которые помогали «развивать» порноиндустрию и закрывали глаза на преступление, получая за это деньги.

Задержания. Фото © пресс-служба СБУ

Как выяснила украинская Генпрокуратура, webcam-студии свободно «работали» и крышевались руководством управлений в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях за 20 тысяч долларов в месяц. Ещё пять тысяч долларов за крышевание вебкамщиц получал ежемесячно посредник. Он работал водителем одного из заместителей министра внутренних дел и помогал договориться с чиновниками. Мужчину задержали.

В СБУ также подтвердили, что дело заведено из-за «порноофисов». В рамках расследования задержаны начальник и заместитель управления полиции в Ивано-Франковской области; первый замначальника управления в Тернопольской области; заместитель начальника управления в Житомирской области; посредник-водитель «Центра обслуживания подразделений МВД».