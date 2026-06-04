Собаки на кортах и массаж после прогулок: Как питомцы теннисистов живут на турнирах

На «Ролан Гаррос» появилась необычная услуга для теннисистов — консьерж для собак. Его задача не связана с матчами напрямую: он помогает ухаживать за питомцами игроков, пока те тренируются, восстанавливаются и выходят на корт, пишет The Athletic.

Российская теннисистка Анна Калинская со своим питомцем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rolandgarros

Первым таким консьержем на турнире стала Мелани Готье Кнопп. Она выгуливает собак, организует для них активности, следит за их комфортом, а в жаркие дни даже открывала для них небольшой частный бассейн.

На нынешнем «Ролан Гаррос» собак оказалось особенно много. Турнир установил специальные диспенсеры с пакетами, сделал таблички с зонами, куда питомцам нельзя заходить, а десять животных получили собственные пропуска.

Четвероногих спутников можно увидеть на тренировочных кортах, пресс-конференциях и даже в ложах игроков. У Анны Калинской есть такса Белла, у Арины Соболенко — щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля Эш, а у Анастасии Потаповой — пудель-микс Була.

Для спортсменов это не просто милое сопровождение. Теннисный тур — одинокая и кочевая жизнь: постоянные перелёты, отели, редкие встречи с семьёй и огромная психологическая нагрузка. Собака в таком режиме становится кусочком дома.

Калинская признавалась, что забота о питомце помогает ей меньше думать о теннисе и расслабляет голову. Соболенко называла Эша поддержкой для ментального здоровья, а Потапова говорила, что с Булой гостиничный номер становится счастливее.

Но путешествия с животными требуют отдельной логистики. В разных странах действуют разные правила ввоза питомцев, часть турниров не пускает собак на территорию, а в некоторые страны игроки вообще стараются их не брать из-за карантинных ограничений.

На этом фоне «Ролан Гаррос» может стать примером для других турниров. Если всё больше теннисистов ездят с питомцами, организаторам придётся учитывать не только игроков, тренеров и агентов, но и маленьких звёзд, которые ждут хозяев у кромки корта.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Арина Соболенко после поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» не смогла сдержать эмоций и заявила о желании бросить теннис. По словам Соболенко, сейчас у неё нет ни мыслей, ни эмоций. Она хочет уйти из спорта прямо сейчас, но при этом оговорилась, что посмотрит на своё состояние через несколько дней и тогда примет окончательное решение. Поражение на знаменитых парижских кортах далось ей крайне тяжело.