«Баловство»: Россиян призвали не верить в магическую силу картошки фри и колы при мигрени

В интернете завирусился «народный метод» борьбы с мигренью: съесть картошку фри и запить стаканом колы. Американские неврологи объясняют его действие кофеином (сужает сосуды), солью (восполняет электролиты) и углеводами (поднимает сахар). Однако заведующий кафедрой нервных болезней Первого МГМУ им. Сеченова Алексей Данилов назвал такой подход «баловством».

«Надо перейти от этой надежды, что сейчас появится что-то нeожиданное, простое и новое, что поможет нам от всех тягот судьбы. Эта идея про картошку фри — спекуляция. Кофеин может помочь, а в некоторых случаях сам вызывает головную боль», — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Врач признаёт, что отдельные компоненты фастфуда действительно влияют на сосуды и баланс. Но сводить их в единый «лечебный рецепт» нельзя.

«В любом случае людям, склонным к мигрени, следует больше гулять по лесу, в тишине, без мобильных телефонов. Это профилактика и мигрени, и повышения давления, и улучшения иммунитета, и повышения настроения», — подчеркнул Данилов.

Если приступ уже случился, невролог советует уйти в тёмное прохладное помещение, лечь и принять специальные препараты из группы триптанов.

«Лечиться картошкой-фри и газировкой я бы не рекомендовал. Это баловство», — резюмировал он.

А ранее россиянам назвали самые опасные для зубов продукты. По словам специалиста, сахар и красители создают на эмали тонкий налёт, из-за которого зубы темнеют, а бактерии получают идеальную среду для размножения, что ведёт к кариесу.