Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

В Московской области в ближайшие выходные стартует акция «Проверь своё здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут принимать жителей в зонах отдыха 33 городских округов. Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Проверить основные показатели смогут совершеннолетние жители Подмосковья. Площадки откроют в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне и Можайске.

Зампред правительства — министр здравоохранения области Максим Забелин напомнил, что такая акция проводится с 2022 года и пользуется спросом. По его словам, в прошлом году профилактический осмотр на открытом воздухе прошли более 5,3 тысячи человек.

Если во время проверки специалисты увидят необходимость в дополнительной диагностике, пациента направят в поликлинику для более углублённого обследования.

Ранее Минздрав назвал самые некурящие регионы России. Согласно данным ведомства за апрель 2026 года, в Чечне доля курящих среди жителей в возрасте 18 лет и старше составила 0,56%. В Чукотском автономном округе этот показатель достиг 1,03%, в Краснодарском крае — 4,26%.