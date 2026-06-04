За гранью реальности: Мужчина пережил клиническую смерть и получил предсказание о будущем

Житель штата Юта Ландон Деннис после клинической смерти пережил опыт, который воспринял как пребывание в «ином мире». Об этом сообщило издание The Mirror.

«Я могу сказать точно, что жизнь после смерти есть. Если вы скучаете по кому-то из родных, вы снова с ним встретитесь», — сказал он.

По словам 37-летнего американца, инцидент произошёл после падения с кухонной стойки, в результате которого он ударился головой и потерял сознание. Медики несколько раз возвращали его к жизни в ходе реанимационных мероприятий. После этого он якобы оказался в некоем ином пространстве, где встретил дух своего умершего дедушки и племянницы.

Отдельно мужчина рассказал о «телепатическом общении» с двумя существами, которых он воспринял как родственников из будущего. Эти фигуры, по его словам, предупредили его о двух будущих событиях, одно из которых уже произошло, а второе ещё только должно случиться. Американец также заявил, что надеется, что его история поможет людям, переживающим утрату или проблемы с зависимостями.

Ранее мы рассказывали историю жительницы Великобритании Брианны Лафферти, которой довелось пережить клиническую смерть продолжительностью около восьми минут. До инцидента женщина страдала редким неврологическим заболеванием — миоклонус-дистонией, сопровождающейся непроизвольными мышечными сокращениями и сильной утомляемостью.