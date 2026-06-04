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4 июня, 12:43

Машина влетела в магазин через окно и сбила покупателя в подмосковной Истре

В подмосковной Истре автомобиль въехал в супермаркет «Лента». По данным SHOT, пострадал один человек — его госпитализировали.

Видео © Telegram/SHOT

Предварительно, за рулём «Рено» находился 60-летний мужчина. Машина на большой скорости съехала с парковки и пробила стеклянные окна магазина.

  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT
  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT

Фото © Telegram/SHOT

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По пути автомобиль снёс ограждения и стенды, а затем сбил покупателя. Пострадавшего молодого человека увезли на скорой в больницу.

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Обложка © Telegram/SHOT

Николь Вербер
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