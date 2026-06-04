Машина влетела в магазин через окно и сбила покупателя в подмосковной Истре

В подмосковной Истре автомобиль въехал в супермаркет «Лента». По данным SHOT, пострадал один человек — его госпитализировали.

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Предварительно, за рулём «Рено» находился 60-летний мужчина. Машина на большой скорости съехала с парковки и пробила стеклянные окна магазина.





По пути автомобиль снёс ограждения и стенды, а затем сбил покупателя. Пострадавшего молодого человека увезли на скорой в больницу.

Ранее «заезд не по адресу» произошёл в Москве. Женщина на Nissan протаранила суши-бар на Университетском проспекте возле МГУ. Она могла перепутать педали. Люди, к счастью, не пострадали, но досталось машине и самому заведению. Местные уже шутят, что так недовольная клиентка решила высказать ресторану всё без лишних слов.