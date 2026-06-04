В Новороссийске ограничили водоснабжение из-за подтопления скважин

В Краснодарском крае из-за обильных осадков сложилась трудная ситуация с водоснабжением. Как сообщили в муниципальном центре управления Новороссийска, территория водозабора Троицкого группового водопровода (ТГВ) оказалась частично подтоплена из-за подъема уровня воды в реке Кубань.

В четверг холодную воду давали только с 6:00 до 9:00 утра. Полноценное водоснабжение восстановят после устранения последствий и возвращения группового водопровода к штатному режиму.

Подтопления из-за подъёма уровня в реках также зафиксировали в Крымском и Славянском районах Кубани. Там эвакуировали жителей, для них развернули пункты временного размещения.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил ограничить освоение возможных территорий затопления до обеспечения их инженерной защитой, а также ускорить решение вопроса об отнесении защитных объектов к сооружениям повышенного уровня ответственности. Доклады по этим мерам должны быть представлены до 1 августа и 1 октября 2026 года.