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4 июня, 12:51

В Новороссийске ограничили водоснабжение из-за подтопления скважин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

В Краснодарском крае из-за обильных осадков сложилась трудная ситуация с водоснабжением. Как сообщили в муниципальном центре управления Новороссийска, территория водозабора Троицкого группового водопровода (ТГВ) оказалась частично подтоплена из-за подъема уровня воды в реке Кубань.

В четверг холодную воду давали только с 6:00 до 9:00 утра. Полноценное водоснабжение восстановят после устранения последствий и возвращения группового водопровода к штатному режиму.

Подтопления из-за подъёма уровня в реках также зафиксировали в Крымском и Славянском районах Кубани. Там эвакуировали жителей, для них развернули пункты временного размещения.

Появилось видео потопа в турецком Газиантепе, где вода затопила десятки машин
Появилось видео потопа в турецком Газиантепе, где вода затопила десятки машин

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил ограничить освоение возможных территорий затопления до обеспечения их инженерной защитой, а также ускорить решение вопроса об отнесении защитных объектов к сооружениям повышенного уровня ответственности. Доклады по этим мерам должны быть представлены до 1 августа и 1 октября 2026 года.

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Дарья Денисова
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