Путин поручил разработать меры, исключающие освоение зон затопления

В России необходимо ограничить освоение возможных территорий затопления, пока там не будут реализованы инженерные решения, препятствующие ущербу от подъёма уровня воды. Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать необходимые меры. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Отчёт должен быть представлен к 1 августа 2026 года.

«Рекомендовать Государственной думе с правительством Российской Федерации при подготовке к рассмотрению проекта федерального закона № 984057-8 «О внесении изменения в статью 671 Водного кодекса Российской Федерации» предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», — сказано в тексте.

Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также Путин поручил Кабмину ускорить решение вопроса об отнесении инженерных объектов, выполняющих защиту участков от затоплений, к сооружениям повышенного уровня ответственности. Доклад по данному вопросу глава Кабмина должен представить до 1 октября 2026 года.

Правительству предстоит определить также правила содержания и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, переданных в собственность муниципальных образований, в том числе если речь идёт о ликвидации или реконструкции таких объектов.

Напомним, в конце марта в Дагестане прошли затяжные ливни. Они привели к масштабному потопу, дали сбои системы водо- и электроснабжения, а также пострадали автомобильные дороги и мосты. Согласно сведениям республиканских властей, ущерб от стихии затронул жильё и другое имущество 15,5 тысяч местных жителей.