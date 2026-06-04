Молодая мать погибла, высунувшись из окна автомобиля перед тоннелем

В японском посёлке Касамацу 21-летняя мать погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля перед самым въездом в тоннель. О трагическом происшествии пишет издание Mothership.

В материале уточняется, что погибшую звали Кокоро Мацуи. В момент трагедии она переднем пассажирском сиденье и высунулась в окно. Машина приближалась к небольшому тоннелю под железнодорожным полотном, и женщина на полном ходу ударилась головой и верхней частью тела о бетонную стену. Её доставили в больницу с тяжелейшими травмами, врачи боролись за жизнь девять часов, но спасти не смогли.

За рулём находился 21-летний друг погибшей. Полиция его задержала по подозрению в вождении в нетрезвом виде. На заднем сиденье в момент аварии был маленький сын Кокоро, ребёнок не пострадал. Следствие продолжается.

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