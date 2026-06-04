«Будет больше»: Юлия Барановская на ПМЭФ сделала неожиданное заявление о пополнении в семье
Телеведущая Барановская заявила о желании стать мамой в четвёртый раз
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv
Юлия Барановская на полях ПМЭФ поделилась с журналистами планами на пополнение в семье. Телеведущая надеется стать мамой в четвёртый раз.
«Мои самые главные вложения в жизни — это мои дети. И мои самые главные достижения — три моих достижения. Надеюсь, что пока три, и будет больше. По крайней мере, я в это верю», — сказала Барановская.
Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей — сыновей Артёма и Арсения, а также дочь Яну. Все они от бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.
Ранее стало известно, что Юлия Барановская несколько раз в месяц по вечерам трудится в одном из московских монастырей. Телеведущая добровольно моет полы и очищает подсвечники.
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