ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 12:53

«Будет больше»: Юлия Барановская на ПМЭФ сделала неожиданное заявление о пополнении в семье

Телеведущая Барановская заявила о желании стать мамой в четвёртый раз

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Юлия Барановская на полях ПМЭФ поделилась с журналистами планами на пополнение в семье. Телеведущая надеется стать мамой в четвёртый раз.

«Мои самые главные вложения в жизни — это мои дети. И мои самые главные достижения — три моих достижения. Надеюсь, что пока три, и будет больше. По крайней мере, я в это верю», — сказала Барановская.

Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей — сыновей Артёма и Арсения, а также дочь Яну. Все они от бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Аршавин и Барановская воссоединились на совершеннолетие дочери
Аршавин и Барановская воссоединились на совершеннолетие дочери

Ранее стало известно, что Юлия Барановская несколько раз в месяц по вечерам трудится в одном из московских монастырей. Телеведущая добровольно моет полы и очищает подсвечники.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • юлиябарановская
  • ПМЭФ-2026
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar