«Слишком тактильна к сыновьям»: Экс-солистка Demo судится с хейтерами из-за обвинений в инцесте

Иск о защите чести и достоинства был подан Сашей Зверевой против авторов и участников Telegram-сообщества, где распространяются оскорбления и обвинения в её адрес. Об этом стало известно SHOT.

Поводом для обращения в суд стал Telegram-канал, существующий около двух лет и объединяющий примерно 300 участников. Внутри сообщества, как утверждается, регулярно публикуются критические материалы о певице, включая подборки её неудачных фотографий и резкие комментарии о внешности и образе жизни. Последней каплей стали обвинения артистки в инцесте. Со слов хейтеров, певица слишком тактильна со своими подрастающими сыновьями.

Экс-солистка Demo подала в суд на хейтеров в соцсетях из-за оскорблений. Видео © Telegram / SHOT

Экс-солистка Demo подала в суд на хейтеров в соцсетях из-за оскорблений. Фото © Telegram / SHOT

В деле в качестве третьего лица фигурирует Telegram как платформа, на которой размещались спорные материалы. Сейчас Саша Зверева проживает в США, воспитывает четверых детей, ведёт блог и проводит женские ретриты и практики для матерей.

Ранее поездка российской певицы Анжелики Варум в США, где проживает её дочь Елизавета-Мария, вызвала активное обсуждение в соцсетях после публикации семейного снимка. Варум была запечатлена в необычной позе: она сидит на корточках, упирается подбородком в ладони, надувает губы и смотрит в камеру с гримасой. Часть комментаторов раскритиковала дочь артистки за публикацию подобного фото, посчитав его неудачным для публичного имиджа Варум.