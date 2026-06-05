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5 июня, 06:44

«Слишком тактильна к сыновьям»: Экс-солистка Demo судится с хейтерами из-за обвинений в инцесте

Экс-солистка Demo Саша Зверева подала в суд на хейтеров из-за обвинений в инцесте

Саша Зверева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sashazvereva

Саша Зверева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sashazvereva

Иск о защите чести и достоинства был подан Сашей Зверевой против авторов и участников Telegram-сообщества, где распространяются оскорбления и обвинения в её адрес. Об этом стало известно SHOT.

Поводом для обращения в суд стал Telegram-канал, существующий около двух лет и объединяющий примерно 300 участников. Внутри сообщества, как утверждается, регулярно публикуются критические материалы о певице, включая подборки её неудачных фотографий и резкие комментарии о внешности и образе жизни. Последней каплей стали обвинения артистки в инцесте. Со слов хейтеров, певица слишком тактильна со своими подрастающими сыновьями.

Экс-солистка Demo подала в суд на хейтеров в соцсетях из-за оскорблений. Видео © Telegram / SHOT

Экс-солистка Demo подала в суд на хейтеров в соцсетях из-за оскорблений. Фото © Telegram / SHOT

Экс-солистка Demo подала в суд на хейтеров в соцсетях из-за оскорблений. Фото © Telegram / SHOT

В деле в качестве третьего лица фигурирует Telegram как платформа, на которой размещались спорные материалы. Сейчас Саша Зверева проживает в США, воспитывает четверых детей, ведёт блог и проводит женские ретриты и практики для матерей.

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Милена Скрипальщикова
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