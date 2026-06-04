Суд подтвердил взыскание с Google Ireland более 160 млрд рублей

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы подтвердил взыскание с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей в пользу российского ООО «Гугл». Решение первой инстанции оставили в силе.

Суд пришёл к выводу, что с 2018 по 2022 год Google Ireland неправомерно получила эти средства от российской структуры через механизмы трансфертного ценообразования.

На заседании представители Google Ireland, как следует из сообщения суда, не смогли объяснить экономический смысл изменения схемы распределения выручки от продажи рекламы в России.

Речь идёт о решении 2018 года, после которого доля российского ООО «Гугл» в выручке снизилась с 20% до менее чем 3%.

По данным суда, только с конца декабря 2021 года по начало марта 2022-го по этой схеме было неправомерно выведено более 46 млрд рублей.

Решение уже вступило в силу и может быть исполнено принудительно. В том числе, как отмечается, речь может идти о взыскании в других юрисдикциях.

Иск подавал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Он требовал признать незаконными сделки между российской структурой и Google Ireland, а также взыскать платежи и проценты. Суд первой инстанции удовлетворил требования, а апелляция теперь подтвердила это решение.