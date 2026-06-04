Денис Штилерман, один из совладельцев украинского предприятия Fire Point, специализирующегося на производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов, высказал мнение, что Украина обладает возможностью в любой момент разработать собственное ядерное оружием. В ходе беседы с журналисткой Алесей Бацман он охарактеризовал данный процесс как несложный и прозрачный.

Соучредитель Fire Point Штилерман заявил, что Украина может создать ядерное оружие. Видео © Telegram /Алеся Бацман

«Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», — заявил Штилерман.

Не делает Киев этого исключительно потому, что пока придерживается международных обязательств. Правда, Штилерман тут же пожаловался, что гарантии безопасности так и остались пустыми обещаниями.

Но чудеса на этом не заканчиваются. По словам Штилермана, Украина также легко может стать ядерной державой. Причём говорит он об этом так невзначай, словно обсуждает сборку конструктора. Удобная позиция, когда не нужно ничего доказывать и достаточно просто переложить вину на посторонние факторы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача Украине ядерных технологий Западом уничтожит последние сдерживающие факторы для киевского режима. По её словам, получив такое оружие, Киев немедленно начнёт откровенный шантаж Евросоюза. Дипломат предупредила, что аппетиты Украины в этом случае вырастут многократно.