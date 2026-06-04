Учёные назвали рабочие чаты новой формой переработки

Раньше переработка начиналась с просьбы задержаться в офисе. Теперь может начинаться с одного сообщения вечером — в рабочем чате, почте или мессенджере.

Авторы статьи в Frontiers in Psychology предложили модель «цифрового психологического контракта». Так они описывают негласные ожидания, которые возникают между сотрудником и работодателем из-за постоянной онлайн-доступности.

Суть проста: если в компании не проговорены правила общения после рабочего дня, человек может начать воспринимать сообщения как обязанность. Даже если начальник прямо не требует отвечать ночью или в выходные.

В итоге рабочий чат превращается не просто в инструмент связи, а в источник давления. Сотрудник чувствует, что должен быть на связи почти всегда, потому что «сообщение уже увидел», «все отвечают» или «лучше не молчать».

Исследователи подчёркивают, что это концептуальная статья, а не эксперимент. То есть авторы не проверяли гипотезу на группе сотрудников, а предложили модель, которая помогает описать новую рабочую реальность.

Главная идея в том, что постоянная доступность может восприниматься не только как нагрузка, но и как нарушение негласных договорённостей с работодателем. Особенно если человек думал, что личное время остаётся личным, а на практике работа догоняет его уведомлениями.

Для компаний это тоже важный сигнал. Если правила цифрового общения не обозначены, сотрудники сами додумывают ожидания — и чаще всего не в свою пользу.

Ранее учёные также связали стиль руководства с благополучием сотрудников. Исследователи проанализировали данные 33 063 работников и выяснили, что конфликт между работой и личной жизнью негативно отражается на самочувствии и вовлечённости людей. Если рабочие задачи постоянно заходят на личное время, сотрудники хуже оценивают своё состояние и меньше включаются в процессы. При этом важную роль играет поведение руководителя: именно стиль управления может либо смягчать давление, либо делать работу ещё более токсичной.