Вендерс отозвал фильм «Ложное движение» из-за сцены с 13-летней Настасьей Кински

Немецкий режиссёр Вим Вендерс отозвал из оборота свою картину «Ложное движение» 1975 года. Причиной стала откровенная сцена с участием тогда ещё несовершеннолетней Настасьи Кински. Об этом пишет Variety.

Актриса на протяжении многих лет требовала перемонтажа. Она хотела убрать эпизод, где появляется топлесс в возрасте 13 лет. Вендерс долго сомневался, нужна ли редактура.

Впервые он отреагировал на просьбу Кински в 2024 году. Режиссёр признал, что сегодня такую сцену не снял бы, и призвал к дискуссии о судьбе старых фильмов. В марте 2026 года актриса в интервью Sueddeutsche Zeitung заявила, что постановщик не защитил её тогда.

После этого Вендерс извинился и запретил ленту к дистрибуции и показу где‑либо.

«Как единственный человек, ответственный за «Ложное движение», который ещё жив, я осознаю, что Настасья Кински должна была быть более защищена тогда. За это я прошу у тебя, Настасья, прощения, безоговорочно, без всяких «если» и «но», — написал он в соцсетях.

Режиссёр пообещал инициировать широкий диалог с киноинституциями, включая те, что отвечают за сохранение наследия. Картину сделают доступной вновь только после того, как будет найдено всесторонне одобряемое решение с участием Кински, даже если этот процесс займёт много времени.

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