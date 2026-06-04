В России предложили ужесточить наказание матерям за убийство новорождённых

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков выступил с инициативой пересмотреть наказание по статьям, где жертвами становятся дети. Особое внимание он уделил ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»).

По словам общественника, на практике женщинам по этой статье назначают условные или минимальные сроки. Он предлагает ужесточить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Наказание должно быть по аналогии с пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» – лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы», — заявил Курбаков в беседе с «Абзацем».

Он подчеркнул, что значительная часть насилия над детьми совершается именно матерями и другими женщинами, особенно в неполных семьях. При расследовании к ним относятся лояльнее, чем к мужчинам.

В условиях демографического кризиса, считает эксперт, необходимо пересмотреть и другие составы: истязание детей, причинение тяжкого вреда здоровью, сексуальные преступления, доведение до самоубийства и действия, повлекшие смерть ребёнка. Особенно если насилие совершается родителем или опекуном.

Курбаков настаивает на увеличении минимальных сроков и ограничении условного наказания для тех, кто осознанно и систематически причинял страдания беззащитному несовершеннолетнему. Своё предложение он направит в думский комитет по госстроительству и законодательству.

А ранее Life.ru сообщал, что жительнице Благовещенска дали 17 лет за истязания и убийство шестимесячной дочки. В суде установили, что мать ограничивала ребёнка в еде, доведя до истощения, постоянно била и трясла за малейший плач. Она пыталась сломать детскую психику, включая громкую музыку, завязывая рот, заматывая девочку в ткань, чтобы обездвижить.