Зумеры против аналоговых часов: Фанаты BTS словили истерику из-за простой задачи
Капча с часами довела фанатов BTS до паники при покупке билетов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bts.bighitofficial
Старт предпродажи билетов на концерты группы BTS в Куала-Лумпуре вызвал у поклонников неожиданные трудности из-за необычной капчи с аналоговым циферблатом. Фанаты стали делиться об этом в социальных сетях и искать обходы проверки.
В рамках предпродажи билетов пользователям предлагалось пройти капчу, где необходимо было выставить заданное время на аналоговом циферблате с помощью стрелок. Многие поклонники группы BTS признались в соцсетях, что столкнулись с трудностями, поскольку привыкли к цифровому отображению времени и не сразу смогли сориентироваться в положении стрелок.
Часть пользователей сообщала, что задание вызвало у них замешательство и даже ощущение тревожности из-за необходимости быстро действовать перед переходом к выбору мест. Некоторые участники предпродажи пытались обновлять страницу в надежде получить более простое для восприятия время на циферблате. Дополнительные сложности возникли у пользователей мобильной версии сайта: сенсорный интерфейс реагировал на малейшие касания, из-за чего точно выставить стрелки с первой попытки удавалось не всегда.
Дополнительные сложности возникли у пользователей мобильной версии сайта: сенсорный интерфейс реагировал на малейшие касания, из-за чего точно выставить стрелки с первой попытки удавалось не всегда.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее развивается расследование в отношении основателя и главы компании HYBE Пан Си Хёка, которого связывают с индустрией кей-поп и группой BTS. Следствие утверждает, что речь идёт о сумме свыше 100 миллионов долларов, полученных в результате предполагаемых махинаций с инвесторами.
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