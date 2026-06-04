Зумеры против аналоговых часов: Фанаты BTS словили истерику из-за простой задачи

Старт предпродажи билетов на концерты группы BTS в Куала-Лумпуре вызвал у поклонников неожиданные трудности из-за необычной капчи с аналоговым циферблатом. Фанаты стали делиться об этом в социальных сетях и искать обходы проверки.

Капча с часами довела фанатов BTS до паники при покупке билетов. Фото © Х / arielle⁷, yeonmin⁷

В рамках предпродажи билетов пользователям предлагалось пройти капчу, где необходимо было выставить заданное время на аналоговом циферблате с помощью стрелок. Многие поклонники группы BTS признались в соцсетях, что столкнулись с трудностями, поскольку привыкли к цифровому отображению времени и не сразу смогли сориентироваться в положении стрелок.

Часть пользователей сообщала, что задание вызвало у них замешательство и даже ощущение тревожности из-за необходимости быстро действовать перед переходом к выбору мест. Некоторые участники предпродажи пытались обновлять страницу в надежде получить более простое для восприятия время на циферблате. Дополнительные сложности возникли у пользователей мобильной версии сайта: сенсорный интерфейс реагировал на малейшие касания, из-за чего точно выставить стрелки с первой попытки удавалось не всегда.

Дополнительные сложности возникли у пользователей мобильной версии сайта: сенсорный интерфейс реагировал на малейшие касания, из-за чего точно выставить стрелки с первой попытки удавалось не всегда.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее развивается расследование в отношении основателя и главы компании HYBE Пан Си Хёка, которого связывают с индустрией кей-поп и группой BTS. Следствие утверждает, что речь идёт о сумме свыше 100 миллионов долларов, полученных в результате предполагаемых махинаций с инвесторами.