Глава Минцифры рассказал, какие сферы вызывают беспокойство у ведомства

Министерство цифрового развития РФ выделило сегменты отечественного рынка высоких технологий, которые вызывают серьёзное беспокойство ведомства. В этот список вошли игры, поисковые системы и ИИ-агенты. По словам главы ведомства Максута Шадаева, выступившего на ПМЭФ-2026, ситуация в данных сферах требует особого внимания.

Особую тревогу вызывает игровая индустрия, которую, по сути, «нужно фактически создавать с нуля». Министр пояснил, что ранее в стране работало «много классных игровых компаний». Однако из-за желания сохранить доступ к глобальным рынкам, где сосредоточены «основные деньги», многие коллективы предпочли релокацию.

С поисковиками ситуация выглядит оптимистичнее — здесь отечественные технологии чувствуют себя увереннее. Кроме того, Шадаев отметил направления, демонстрирующие высокие показатели эффективности. К ним относятся маркетплейсы, мессенджеры, стриминговые платформы и пользовательское видео.

Главной задачей государства остается поддержка собственных разработчиков. Чиновник подчеркнул, что власти не стремятся к тотальному контролю, придерживаясь подхода: «регулировать надо там, где есть реальные проблемы».

Вместо жестких ограничений ведомство делает ставку на создание дополнительных стимулов для роста бизнеса. Подобную практику министерство считает ключевым инструментом для укрепления позиций российских IT-структур.

Ранее Life.ru писал, что глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал недружественным шагом и действиями «врагов» решение Apple удалить мессенджер «Макс» из App Store, прозвучавшее на полях ПМЭФ. При этом он подчеркнул, что подобные меры не должны автоматически вести к зеркальным ответным действиям со стороны России.