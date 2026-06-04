Скуфы напряглись, скулы заплакали: Мужчин накрыл опасный тренд из соцсетей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал дать правовую оценку авторам контента о «боунсмешинге». Так называют опасную практику, при которой люди специально бьют себя по скулам и челюсти, рассчитывая сделать лицо якобы более «мужественным».

В беседе с РИА «Новости» на полях ПМЭФ Чернышов заявил, что речь идёт не о заботе о внешности и не о здоровом образе жизни. По его словам, под видом стремления к навязанным стандартам привлекательности фактически распространяется пропаганда нанесения себе травм.

Особенно опасным депутат назвал то, что вокруг этой практики уже появился рынок. В интернете продают платные инструкции, создают сообщества и объясняют подросткам и молодёжи, как «правильно» наносить себе повреждения.

Чернышов считает, что государство не должно оставаться в стороне, если под видом обучающих материалов людям фактически продают инструкции по причинению себе вреда. По его словам, деятельность тех, кто распространяет и монетизирует такой контент, должна получить правовую оценку.

Вице-спикер также подчеркнул, что значительная часть деструктивных трендов сегодня расходится через цифровые платформы. Поэтому у онлайн-площадок должна быть не только техническая, но и социальная ответственность: быстрые механизмы жалоб, защита несовершеннолетних, выявление и блокировка опасного контента.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти опасных бьюти-трендах, после которых кожа лица может уже не восстановиться. Некоторые советы из соцсетей, которые обещают быстрый эффект, на деле способны привести к воспалениям, обезвоживанию и повреждению защитного барьера. Опасным может оказаться даже полный отказ от ухода под лозунгом «естественности»: без очищения и увлажнения кожа ежедневно накапливает загрязнения, хуже удерживает влагу, становится тусклой, уязвимой и быстрее стареет.