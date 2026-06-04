Роспотребнадзор составил топ нарушений специалистов по охране труда

Роспотребнадзор выявил самые частые санитарные недочеты в работе специалистов по охране труда. Об этом сообщает «Гарант.ру».

В своём докладе о правоприменительной практике за 2025 год Роспотребнадзор представил перечень наиболее распространенных санитарных нарушений, в том числе тех, что находятся в компетенции специалистов по охране труда. Особое внимание уделено следующим проблемам:

Недостаточный производственный лабораторный контроль: Выявлены случаи, когда важные факторы производственной среды, такие как канцерогенный хром на рабочих местах сварщиков, не подвергались должному лабораторному исследованию, в отличие от других показателей. Нарушение периодичности контроля в медицинских учреждениях: Не соблюдается установленный график (не реже одного раза в шесть месяцев) проверки микробной обсемененности воздуха. Допуск к работе без актуальных медосмотров: Сотрудники допускаются к выполнению своих обязанностей без действующих результатов обязательных медицинских осмотров. Несоответствие санитарным нормам помещений: Отмечены проблемы с состоянием стен, потолков и полов в душевых, а также неэффективная работа систем вентиляции и обеззараживания воздуха.

Ранее сообщалось, что ежегодно более 840 тысяч человек умирают от болезней, вызванных психосоциальными рисками на рабочих местах — долгими сменами, нестабильностью, травлей и домогательствами. Такие данные привёл новый доклад Международной организации труда (МОТ), специализированного учреждения ООН.