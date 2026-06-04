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4 июня, 14:49

Роспотребнадзор составил топ нарушений специалистов по охране труда

Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин

Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин

Роспотребнадзор выявил самые частые санитарные недочеты в работе специалистов по охране труда. Об этом сообщает «Гарант.ру».

В своём докладе о правоприменительной практике за 2025 год Роспотребнадзор представил перечень наиболее распространенных санитарных нарушений, в том числе тех, что находятся в компетенции специалистов по охране труда. Особое внимание уделено следующим проблемам:

  • Недостаточный производственный лабораторный контроль: Выявлены случаи, когда важные факторы производственной среды, такие как канцерогенный хром на рабочих местах сварщиков, не подвергались должному лабораторному исследованию, в отличие от других показателей.

  • Нарушение периодичности контроля в медицинских учреждениях: Не соблюдается установленный график (не реже одного раза в шесть месяцев) проверки микробной обсемененности воздуха.

  • Допуск к работе без актуальных медосмотров: Сотрудники допускаются к выполнению своих обязанностей без действующих результатов обязательных медицинских осмотров.

  • Несоответствие санитарным нормам помещений: Отмечены проблемы с состоянием стен, потолков и полов в душевых, а также неэффективная работа систем вентиляции и обеззараживания воздуха.
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Наталья Демьянова
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