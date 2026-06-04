Более 10 детей госпитализированы после отравления в лагере «Зарница» подо Ржевом

В детском лагере «Зарница» во Ржевском округе зафиксировано массовое недомогание среди школьников, более 10 детей было доставлено в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Из-за количества заболевших медучреждению пришлось срочно привлечь дополнительных сотрудников, не находившихся на смене. Сейчас всем детям оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется. Причины массового недомогания на данный момент официально не установлены.

Ранее в Чувашии был зафиксирован случай госпитализации нескольких детей после семейного застолья в одной из деревень Канашского округа. Шестеро несовершеннолетних в возрасте от 5 до 14 лет были доставлены в инфекционное отделение Канашской центральной районной больницы.