ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 14:54

Более 10 детей госпитализированы после отравления в лагере «Зарница» подо Ржевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sydarikova_foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sydarikova_foto

В детском лагере «Зарница» во Ржевском округе зафиксировано массовое недомогание среди школьников, более 10 детей было доставлено в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Из-за количества заболевших медучреждению пришлось срочно привлечь дополнительных сотрудников, не находившихся на смене. Сейчас всем детям оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется. Причины массового недомогания на данный момент официально не установлены.

Массовое отравление сирот в лагере «Уральские зори» вылилось в уголовное дело
Массовое отравление сирот в лагере «Уральские зори» вылилось в уголовное дело

Ранее в Чувашии был зафиксирован случай госпитализации нескольких детей после семейного застолья в одной из деревень Канашского округа. Шестеро несовершеннолетних в возрасте от 5 до 14 лет были доставлены в инфекционное отделение Канашской центральной районной больницы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar