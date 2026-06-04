В Крыму станцию Джанкой перевели в разряд технических

Поезда «Таврия» больше не будут останавливаться на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Это связано с решением владельца инфраструктуры, который присвоил станции технический статус.

Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), с 4 июня поезда, следующие с материка в Симферополь, Севастополь и Евпаторию (и обратно), будут проходить Джанкой и Урожайную без остановок.

Компания пояснила, что если вы купили билет на поезд, который раньше шел до Джанкоя, то теперь вы поедете до Симферополя без пересадок и без доплаты. А из Симферополя до Джанкоя можно доехать на автобусе самостоятельно.

В ГСЭ сказали, что те, кто купил билет из Джанкоя, чтобы уехать из Крыма, смогут сесть на свой поезд на станциях Евпатория, Симферополь или Владиславовка.

Ещё можно вернуть билеты до Джанкоя, которые вы уже купили, и вам не придётся платить никаких сборов за возврат.

До этого сообщалось, что станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров. Сотрудники перевозчика оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от вышеупомянутой станции, а также рассылают СМС-сообщения с подробной информацией о ситуации.