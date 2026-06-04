Варламов* раскрыл, есть ли у него недвижимость в РФ

Блогер и журналист Илья Варламов* заявил, что сейчас у него нет никакой собственности в России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Sheinkin40.

Во время беседы у него спросили, успел ли он завершить строительство дома в русском стиле. Варламов* ответил отрицательно и уточнил: российской собственности у него сейчас фактически не осталось.

По словам блогера, в СМИ регулярно появляются громкие материалы об аресте его счетов или активов, но он относится к таким публикациям с иронией — говорит, в России у него попросту нечего изымать.

Также Варламов* вспомнил, что раньше владел автомобилем, но после продажи машины почувствовал себя свободнее. По его словам, авто было постоянной головной болью: страховка, обслуживание, сезонная замена резины и тревога за то, не случилось ли с ним что-нибудь.

Ранее Варламов* обжаловал в кассации заочный приговор по делу о фейках о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. В августе прошлого года блогера заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу в 99,5 млн рублей и запрету администрировать сайты на четыре года. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

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