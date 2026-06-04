Росфинмониторинг внёс «ОВД-Инфо»* и «Револьт-центр»* в перечень экстремистов
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Росфинмониторинг внёс медиапроект «ОВД-Инфо»*, ранее уже признанный иноагентом, в перечень террористических и экстремистских организаций. Соответствующая запись появилась на официальном сайте ведомства.
В реестре структура значится как незарегистрированное общественное объединение и независимый правозащитный медиапроект. Минюст включил «ОВД-Инфо»* в список иностранных агентов ещё в сентябре 2021 года. Среди официальных причин тогда указали публикацию на ресурсах проекта материалов о способах уклонения от ответственности за экстремистские правонарушения.
Параллельно Росфинмониторинг признал террористической организацией объединение «Револьт-центр»*, также имеющее статус иностранного агента. Ранее эта структура распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовала в создании материалов других иноагентов.
Ранее Росфинмониторинг внёс международную организацию «Мемориал»** и более тридцати её региональных подразделений в перечень террористических организаций. Ещё в апреле 2026 года Верховный суд признал «Мемориал»** экстремистской организацией, после чего правозащитный центр объявил о полной приостановке деятельности на территории России. По их собственным данным, в стране больше не осталось ни одного сотрудника.
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* Организации внесены в реестр иноагентов и признаны нежелательными в России, а также включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Организация признана террористической и запрещена в России.