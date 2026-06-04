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4 июня, 16:24

Сырский принял «жёсткие решения» после проверки подготовки мобилизованных в 72 частях

Сырский лишил восемь частей ВСУ права обучать мобилизованных

Обложка © ТАСС / YEVGEN HONCHARENKO / ЕРА

Обложка © ТАСС / YEVGEN HONCHARENKO / ЕРА

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ряд решений после проверок воинских частей, где готовили мобилизованных. Поводом стали претензии к качеству обучения новобранцев.

По данным «РБК-Украина», инспекции прошли в 72 подразделениях, которые занимались подготовкой личного состава на собственных базах. По итогам проверок восемь частей лишились такого права.

Остальным бригадам и полкам поручили пересмотреть свои возможности и условия работы с новыми военнослужащими. Им предстоит оценить, насколько действующая система соответствует установленным требованиям.

«Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам», — заявил Сырский.

Сырский анонсировал новую стратегию ВСУ против России
Сырский анонсировал новую стратегию ВСУ против России

Ранее Сырский заявлял, что бойцы ВСУ не успевают отлеживать тактику РФ по беспилотникам. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.

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Полина Никифорова
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