Сырский принял «жёсткие решения» после проверки подготовки мобилизованных в 72 частях
Сырский лишил восемь частей ВСУ права обучать мобилизованных
Обложка © ТАСС / YEVGEN HONCHARENKO / ЕРА
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ряд решений после проверок воинских частей, где готовили мобилизованных. Поводом стали претензии к качеству обучения новобранцев.
По данным «РБК-Украина», инспекции прошли в 72 подразделениях, которые занимались подготовкой личного состава на собственных базах. По итогам проверок восемь частей лишились такого права.
Остальным бригадам и полкам поручили пересмотреть свои возможности и условия работы с новыми военнослужащими. Им предстоит оценить, насколько действующая система соответствует установленным требованиям.
«Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам», — заявил Сырский.
Ранее Сырский заявлял, что бойцы ВСУ не успевают отлеживать тактику РФ по беспилотникам. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.
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