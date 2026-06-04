Сырский принял «жёсткие решения» после проверки подготовки мобилизованных в 72 частях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ряд решений после проверок воинских частей, где готовили мобилизованных. Поводом стали претензии к качеству обучения новобранцев.

По данным «РБК-Украина», инспекции прошли в 72 подразделениях, которые занимались подготовкой личного состава на собственных базах. По итогам проверок восемь частей лишились такого права.

Остальным бригадам и полкам поручили пересмотреть свои возможности и условия работы с новыми военнослужащими. Им предстоит оценить, насколько действующая система соответствует установленным требованиям.

«Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам», — заявил Сырский.

Ранее Сырский заявлял, что бойцы ВСУ не успевают отлеживать тактику РФ по беспилотникам. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.